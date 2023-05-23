Ломаченко пожаловался на судей и грязный бокс Хейни

Украинский боксер считает, что победил

Украинский боксер профессионал, двукратный олимпийский чемпион, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) после скандального поражения от Девина Хейни (30-0, 15 КО) в чемпионском бою продемонстрировал кадры, на которых видно, что американский чемпион грязно вел поединок.

Кроме того, в команде Василия заявили, что судьи смотрели его бой в Лас-Вегасе с "закрытыми глазами". Соответствующий пост размещен на одной из официальных страниц боксера в Instagram.

На кадрах видно, что чемпион бил претендента локтями, что запрещено правилами, хотя ранее американец назвал украинца "грязным боксером". Также Ломаченко пожаловался на судей.

"В преддверии боя Хейни обвинял Ломаченко в "грязном" боксе, но как все видели, именно он использовал такие методы. Жаль, что в этот вечер судьи сидели с закрытыми глазами", — гласит сообщение на странице боксера.

Напомним, бой Ломаченко — Хейни завершился судейским скандалом из-за неоднозначного вердикта боковых судей в пользу американца. Боксерский мир считает, что украинец как минимум не проиграл бой. На сайте "Телеграф" доступно полное видео боя, а также яркие моменты поединка.