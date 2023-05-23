Ломаченко поскаржився на суддів та брудний бокс Хейні

Український боксер вважає, що переміг

Український боксер професіонал, дворазовий олімпійський чемпіон, ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) після скандальної поразки від Девіна Хейні (30-0, 15 КО) у чемпіонському бою продемонстрував кадри, на яких видно, що американський чемпіон брудно вів поєдинок.

Крім того, у команді Василя заявили, що судді дивилися його бій у Лас-Вегасі із "заплющеними очима". Відповідний пост розміщено на одній з офіційних сторінок боксера в Instagram.

На кадрах видно, що чемпіон бив претендента ліктями, що заборонено правилами, хоча раніше американець назвав українця "брудним боксером". Також Ломаченко поскаржився на суддів.

"Напередодні бою Хейні звинувачував Ломаченко в "брудному" боксі, але як всі бачили, саме він використовував такі методи. Шкода, що цього вечора судді сиділи із заплющеними очима", — йдеться у повідомленні на сторінці боксера.

Нагадаємо, бій Ломаченко-Хейні завершився суддівським скандалом через неоднозначний вердикт бокових суддів на користь американця. Боксерський світ вважає, що українець, як мінімум, не програв бій. На сайті "Телеграф" доступне повне відео бою, а також яскраві моменти поєдинку.