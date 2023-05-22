Ломаченко — Хейні: легендарний тренер обурюється та вимагає пояснень в судді

Скандал з приводу результату бою не вщухає

Легендарний тренер Тедді Атлас зажадав пояснень в судді Дейва Моретті щодо його рішення присудити перемогу американському боксеру Девіну Хейні в переможному для нього поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу проти українця Василя Ломаченка.

Як повідомляє BoxingScene, він хоче, щоб Моретті постав перед Атлетичною комісією штату Невада. Якщо це станеться, тому треба буде пояснити, чому він зарахував 10-й раунд на користь співвітчизника.

"Я можу зрозуміти дві оцінки [115-113 і 115-113], але не 116-112. Хтось сказав мені, що Дейв Моретті віддав 10-й раунд Хейні, і якщо це правда, то він має постати перед комісією, щоб пояснити", — вважає Атлас.

На його думку, якщо комісія Невади не викличе Моретті і не змусить його пояснити, чому він віддав 10-й раунд американському боксеру, тоді потрібно почати петицію про розпуск комісії.

"Мені потрібно дізнатися, чи на гроші платників податків працює комісія Невади, і якщо так, то громадяни мають стати на захист", — резюмував Атлас.

21 травня Ломаченко програв бій Хейні за рішенням суддів, чим обурив трибуни арени в Лас-Вегасі (США), де відбувся поєдинок.

Суддівство представляли Дейв Моретті та Тім Читем — земляки американського боксера по штату Невада, а також Девід Сазерленд. Перший чомусь віддав перевагу в 10-му раунді Хейні, хоча українець виглядав краще за візаві в цій трихвилинці.

Повідомлялося, що команда Ломаченка має намір оскаржити рішення суддів. Спірність перемоги Хейні підтверджує і докладна статистика бою.