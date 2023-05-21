"Згадав сина": Ломаченко зізнався, чому заплакав після поразки від Хейні

Боксер назвав причину своїх емоцій

Український боксер Василь Ломаченко пояснив, із чим пов’язані його сльози після поразки від американця Девіна Хейні в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Один із журналістів запитав його про це на прес-конференції, яку в YouTube опублікував Top Rank Boxing. За словами бійця, вся справа в його синові.

"Коли оголосив промову, то згадав свого сина. Він дзвонив мені 7 разів сьогодні, і щоразу називав мене чемпіоном. Я просто про це згадав", — заявив Ломаченко.

Український боксер програв американцю за рішенням суддів: 116-112, 115-113, 115-113. На трибунах були незадоволені їхнім вердиктом, вважаючи, що Ломаченко програв незаслужено.

Суддівство представляли Дейв Моретті, Тім Читем, що, як і Хейні, зі штату Невада, а також Девід Сазерленд. При цьому Моретті присудив перемогу американцю в 10-му раунді, хоча той начисто програвав українцю.

Статистика підтверджує, що Ломаченко бив сильніше і точніше, ніж Хейні.