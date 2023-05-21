"Ломаченко переміг": реакція боксерського світу на чемпіонський бій

Колишні та чинні боксери вважають, що Ломаченко як мінімум не програв бій Хейні

Боксерський світ практично одноголосно вважає, що судді "пограбували" Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) у чемпіонському поєдинку проти Девіна Хейні (30-0, 15 КО). Поєдинок завершився скандальним вердиктом бокових суддів під гул трибун у Лас-Вегасі.

У коментарі AccordingToBoxing зірковий американський боксер Шакур Стівенсон, який також виступає у легкій вазі, заявив, що нарахував "чисту" перемогу Ломаченка. Судді віддали перемогу Хейні – 116-112, 115-113 – двічі.

"Ломаченко виграв. Я нарахував 8-4 на його користь. Після бою Хейні втік від мене замість того, щоб зіткнутися на рингу", — заявив Шакур.

"Це не класичне пограбування, але Ломаченко точно виграв бій", — написав американський боксер першої напівсередньої ваги Річардсон Хітчінс.

"Куди дивляться боксерські організації?" — зазначив чемпіон WBO Oriental у першій середній вазі Дмитро Митрофанов.

"Це просто неправильно. Я неймовірно розчарований. Ломаченко виграв сьогодні", — розповів чемпіон WBO у першій напівлегкій вазі Робейсі Рамірес.

"Ломаченко виграв безперечно. Той, хто думає, що Лома не переміг, не знає нічого про бокс", — заявив колишній боксер-чемпіон, промоутер Оскар Де Ла Хойя.

"Я побачив, що Лома виграв бій з різницею у два очки. Він провів чудовий поєдинок, просто відмінний. Але це Вегас — місто Хейні, він молодий хлопець. Такий бокс ми бачимо зараз", — сказав ексчемпіон світу Хорхе Лінарес, який раніше бився з обома боксерами.

"Дуже рівний бій. Хейні зробив багато хорошої роботи на початку. Ломаченко надолужив пізніше, як справжній чемпіон. Не думаю, що ми повинні руйнувати такий хороший поєдинок розмовами про пограбування. Перемога Хейні в семи раундах мене влаштовує. Могла бути нічия", — заявив колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос-молодший.

На сайті "Телеграф" доступне повне відео Ломаченко — Хейні, а також хайлайти головного поєдинку вечора боксу в Лас-Вегасі.