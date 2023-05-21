"Ломаченко победил": реакция боксерского мира на чемпионский бой

Бывшие и действующие боксеры считают, что Ломаченко как минимум не проиграл бой Хейни

Боксерский мир практически единогласно считает, что судьи "ограбили" Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) в чемпионском поединке против Девина Хейни (30-0, 15 КО). Поединок завершился скандальным вердиктом боковых судей под гул трибун в Лас-Вегасе.

В комментарии AccordingToBoxing звездный американский боксер Шакур Стивенсон, который также выступает в легком весе, заявил, что насчитал "чистую" победу Ломаченко. Судьи отдали победу Хейни — 116-112, 115-113 — дважды.

"Ломаченко выиграл. Я насчитал 8-4 в его пользу. После боя Хейни скрылся от меня вместо того, чтобы столкнуться на ринге", — заявил Шакур.

"Это не классическое ограбление, но Ломаченко точно выиграл бой", – написал американский боксер первого полусреднего веса Ричардсон Хитчинс.

"Куда смотрят боксерские организации?" — отметил чемпион WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрий Митрофанов.

"Это просто неправильно. Я невероятно разочарован. Ломаченко выиграл сегодня", – рассказал чемпион WBO в первом полулегком весе Робейси Рамирес.

"Ломаченко выиграл бесспорно. Тот, кто думает, что Лома не победил, не знает ничего о боксе", – заявил бывший боксер-чемпион, промоутер Оскар Де Ла Хойя.

"Я увидел, что Лома выиграл бой с разницей в два очка. Он провел прекрасный поединок, просто отличный. Но это Вегас – город Хейни, он молодой парень. Такой бокс мы видим сейчас", — сказал экс-чемпион мира Хорхе Линарес, который ранее дрался с обоими боксерами.

"Очень ровный бой. Хэйни проделал много хорошей работы в начале. Ломаченко наверстал позже, как настоящий чемпион. Не думаю, что мы должны разрушать такой хороший поединок разговорами об ограблении. Победа Хэйни в семи раундах меня устраивает. Могла быть ничья", — заявил бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос-младший.

На сайте "Телеграф" доступно полное видео Ломаченко — Хейни, а также хайлайти главного поединка вечера бокса в Лас-Вегасе.