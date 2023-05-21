Ломаченко после поражения от Хейни хочет помогать "своей православной церкви"

Атлет дал понять, что не думает про бокс

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) поделился планами после поражения от Дэвина Хейни (30-0, 15 КО) в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

Как сообщает "Телеграф", спортсмен заявил о намерении вернуться домой. По его словам, он собирается будет помогать своей стране.

"Сейчас я хочу вернуться домой, помогать Украине и своей православной церкви", — отметил Ломаченко.

Напомним, что украинский боксер проиграл единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113.

Ломаченко появился в ринге в религиозной футболке, а выходил под традиционный для себя саундтрек из картины "Матрица".

Напомним, что по ходу церемонии взвешивания Хейни резко толкнул соперника.

Боксеры в прошлый раз проводили поединки в октябре 2022 года. Тогда украинец неубедительно победил американца Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 KO), который ни разу не уступал.