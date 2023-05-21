Ломаченко - Хейни: нокаут года на вечере бокса (видео)

Зрители увидели невероятный нокаут

На шоу бокса Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) — Девин Хейни (29-0, 15 КО) зрители стали свидетелями невероятного нокаута в поединке Джунто Накатани (25-0, 19 КО) и Эндрю Молони (25-3, 16 КО), которые выступили в андеркарде вечера бокса.

В поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) японец Накатани в 12 раунде отправил австралийца Молони на настил ринга. Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в Twitter.

Непобедимый Накатани владел ощутимым преимуществом по ходу поединка, что вылилось в серию нокдаунов. Эндрю упал в третьем раунде, а также в 11-м, а в 12-й 3-минутке австралиец пропустил левый встречный удар, который оказался для него последним в бою. Получилось эффектно, а главное эффективно.

Видеообзор боя Джунто Накатани - Эндрю Молони

Таким образом, Джунто добыл свою 25 победу в профи, а Молони проиграл свой третий поединок, имея в своем послужном списке 25 побед.

Бой Ломаченко — Хейни будет доступен для просмотра из Украины бесплатно. На сайте "Телеграф" можно следить за ходом вечера бокса в онлайн видеотрансляции шоу.

Ранее сообщалось, что внук Мухаммеда Али не сумел победить на шоу бокса в Лас-Вегасе.