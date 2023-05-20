Внук Мухаммеда Али и непобедимый японец: кто еще сразится на шоу бокса Ломаченко - Хейни

Во время вечера бокса пройдут несколько интересных боев

В ночь на воскресенье, 21 мая, состоится большое шоу бокса от промоутерской компании Top Rank, главным событием которого станет супербой между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и американцем Девином Хейни (29-0, 15). Накануне чемпион и претендент устроили перепалку на дуэли взглядов.

В андеркарде вечера бокса в Лас-Вегасе будет на что посмотреть. Об этом сообщает boxrec.

На шоу запланирован поединок за вакантный титул WBO во втором полулегком весе между австралийцем Эндрю Молони (25-2, 16 KO) и непобедимым японцем Джунто Накатани (24-0, 18 КО), а также 10-раундовая "дуэль" Реймонда Мураталлы (17-0, 14 КО) против Джеремии Накатилы (23-2, 19 КО) в легком весе.

Кроме того, в легком весе дебютирует бывший чемпион в двух дивизионах Оскар Вальдес (30-1, 23 КО), которому будет противостоять Адам Лопес (16-4, 6 КО). Также на ринг выйдет Нико Али Уолш (8-0, 5 КО), внук легендарного Мухаммеда Али.

Андеркард боя Ломаченко - Хейни

Главный бой вечера бокса в Лас-Вегасе начнется 21 мая ориентировочно в 06:00 по киевскому времени. Поединок будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине. К слову, Василий является андердогом в противостоянии с Девином.