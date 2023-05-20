Онук Мухаммеда Алі та непереможний японець: хто ще битиметься на шоу боксу Ломаченко — Хейні

Під час вечора боксу пройдуть декілька цікавих боїв

У ніч на неділю, 21 травня, відбудеться велике шоу боксу від промоутерської компанії Top Rank, головною подією якого стане супербій між українцем Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) та американцем Девіном Хейні (29-0, 15). Напередодні чемпіон і претендент влаштували суперечку на дуелі поглядів.

В андеркарді вечора боксу у Лас-Вегасі буде на що подивитись. Про це повідомляє boxrec.

На шоу заплановано поєдинок за вакантний титул WBO у другій напівлегкій вазі між австралійцем Ендрю Молоні (25-2, 16 KO) та непереможним японцем Джунто Накатані (24-0, 18 КО), а також 10-раундова "дуель" Реймонда Муратали (17-0, 14 КО) проти Джеремії Накатіли (23-2, 19 КО) у легкій вазі.

Крім того, у легкій вазі дебютує колишній чемпіон у двох дивізіонах Оскар Вальдес (30-1, 23 КО), якому протистоятиме Адам Лопес (16-4, 6 КО). Також на ринг вийде Ніко Алі Волш (8-0, 5 КО), онук легендарного Мухаммеда Алі.

Андеркард бою Ломаченко — Хейні

Головний бій вечора боксу у Лас-Вегасі розпочнеться 21 травня орієнтовно о 06:00 за київським часом. Поєдинок буде доступним для перегляду в прямому ефірі в Україні. До речі, Василь є андердогом у протистоянні з Девіном.