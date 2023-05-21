Ломаченко – Хейні: нокаут року на вечорі боксу (відео)

Глядачі побачили неймовірний нокаут

На шоу боксу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) – Девін Хейні (29-0, 15 КО) глядачі стали свідками неймовірного нокауту у поєдинку Джунто Накатані (25-0, 19 КО) та Ендрю Молоні (25-3, 16 КО), які виступили в андеркарді вечора боксу.

У поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг) японець Накатані у 12 раунді відправив австралійця Молоні на підлогу рингу. Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank у Twitter.

Непереможний Накатані володів відчутною перевагою по ходу поєдинку, що вилилося у серію нокдаунів. Ендрю впав у третьому раунді, а також у 11-му, а у 12-й 3-хвилинці австралієць пропустив лівий зустрічний удар, який виявився для нього останнім у бою. Вийшло ефектно, а головне – ефективно.

Відеоогляд бою Джунто Накатані — Ендрю Молоні

Таким чином, Джунто здобув свою 25 перемогу у профі, а Молоні програв свій третій поєдинок, маючи у своєму послужному списку 25 перемог.

Бій Ломаченко — Хейні буде доступним для перегляду з України безкоштовно. На сайті "Телеграф" можна стежити за перебігом вечора боксу в онлайн відеотрансляції шоу.

Раніше повідомлялося, що онук Мухаммеда Алі не зміг перемогти на шоу боксу у Лас-Вегасі.