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Ломаченко — Хейні: бій онука Мухаммеда Алі завершився неймовірним результатом

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Ніко Алі Уолш не зумів перемогти Денні Розенбергера Новина оновлена 21 травня 2023, 04:11
Ніко Алі Уолш не зумів перемогти Денні Розенбергера. Фото instagram.com/nicoaliwalsh

На вечорі боксу у Лас-Вегасі виступив онук легенди боксу

У ніч на неділю, 21 травня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) проходить великий вечір боксу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) — Девін Хейні (29-0, 15 КО). В андекарді шоу виступив онук легенди спорту Мухаммеда Алі Ніко Алі Уолш.

У 6-раундовому поєдинку 22-річний Ніко з США відкривав основний кард шоу поєдинком проти 33-річного співвітчизника Денні Розенбергера. "Дуель" сенсаційно завершилася внічию. Про це повідомляє пресслужба промоутерської компанії Top Rank у Twitter.

Розенбергер, попри статус безнадійного аутсайдера, не просто доносив удари до Алі Уолша, але навіть знущально танцював перед ним у рингу. У результаті Денні підкорив серце одного судді, другий віддав перемогу Ніко, а третій побачив у бою нічию.

Таким чином, непереможний онук Мухаммеда Алі вперше не зміг перемогти, на його рахунку вісім тріумфів. Розенбергер має у своєму послужному списку 13 перемог, 9 поразок та 5 нічиїх.

Нагадаємо, пряма трансляція вечора боксу у Лас-Вегасі доступна в Україні безкоштовно. Бій Ломаченко — Хейні орієнтовно розпочнеться о 06:00 за київським часом. Раніше повідомлялося, що Василеві напередодні бою зробили повторне медобстеження.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Мухаммед Алі #Девін Хейні #Ніко Алі Уолш