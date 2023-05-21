Ломаченко — Хейні: бій онука Мухаммеда Алі завершився неймовірним результатом

На вечорі боксу у Лас-Вегасі виступив онук легенди боксу

У ніч на неділю, 21 травня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) проходить великий вечір боксу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) — Девін Хейні (29-0, 15 КО). В андекарді шоу виступив онук легенди спорту Мухаммеда Алі Ніко Алі Уолш.

У 6-раундовому поєдинку 22-річний Ніко з США відкривав основний кард шоу поєдинком проти 33-річного співвітчизника Денні Розенбергера. "Дуель" сенсаційно завершилася внічию. Про це повідомляє пресслужба промоутерської компанії Top Rank у Twitter.

Розенбергер, попри статус безнадійного аутсайдера, не просто доносив удари до Алі Уолша, але навіть знущально танцював перед ним у рингу. У результаті Денні підкорив серце одного судді, другий віддав перемогу Ніко, а третій побачив у бою нічию.

Таким чином, непереможний онук Мухаммеда Алі вперше не зміг перемогти, на його рахунку вісім тріумфів. Розенбергер має у своєму послужному списку 13 перемог, 9 поразок та 5 нічиїх.

Нагадаємо, пряма трансляція вечора боксу у Лас-Вегасі доступна в Україні безкоштовно. Бій Ломаченко — Хейні орієнтовно розпочнеться о 06:00 за київським часом. Раніше повідомлялося, що Василеві напередодні бою зробили повторне медобстеження.