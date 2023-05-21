Ломаченко - Хейни: бой внука Мухаммеда Али завершился невероятным результатом

На вечере бокса в Лас-Вегасе выступил внук легенды бокса

В ночь на воскресенье, 21 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит большой вечер бокса Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) — Девин Хейни (29-0, 15 КО). В андекарде шоу выступил внук легенды спорта Мухаммеда Али Нико Али Уолш.

В 6-раундовом поединке 22-летний Нико из США открывал основной кард шоу поединком против 33-летнего соотечественника Дэнни Розенбергера. "Дуэль" сенсационно завершилась вничью. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Top Rank в Twitter.

Розенбергер, несмотря на статус безнадежного аутсайдера, не просто доносил удары до Али Уолша, но даже издевательски танцевал перед ним в ринге. В итоге Дэнни покорил сердце одного судьи, второй отдал победу Нико, а третий увидел в бою ничью.

Таким образом, непобедимый внук Мухаммеда Али впервые не сумел победить, на его счету 8 триумфов. Розенбергер имеет в своем послужном списке 13 побед, 9 поражений и 5 ничьих.

Напомним, прямая трансляция вечера бокса в Лас-Вегасе доступна в Украине бесплатно. Бой Ломаченко — Хейни ориентировочно начнется в 06:00 по киевскому времени. Ранее сообщалось, что Василию накануне боя сделали повторное медобследование.