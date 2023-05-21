Ломаченко - Хейни: лучшие моменты боя (видео)

Украинский боксер выдал один из лучших боев в своей карьере

В ночь на воскресенье, 21 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошло грандиозное шоу бокса, главным событием которого стал супербой Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) — Девин Хейни (30-0, 15 КО). Поединок завершился скандальным решением судей в пользу американского чемпиона.

Промоутерская компания Top Rank Boxing на своем YouTube-канале опубликовала хайлайты поединка. К слову, в комментариях под видео считают, что Василий победил в этом бою.

Василий блестяще провел поединок и только неоднозначное решение судей отобрало у него возможность стать абсолютным чемпионом мира. Украинец, как всегда, отлично двигался на ногах, проводил блестящие серии атак, кружил оппонента, но этого оказалась мало. Хейни вел грязный бокс, часто клинчуя, спасаясь от атак украинского боксера. Тем не менее судьи отдали победу американцу — 116-112, 115-113 — дважды.

Лучшие моменты боя Ломаченко — Хейни

Полное видео боя Ломаченко — Хейни

Отметим, в андеркарде шоу Ломаченко — Хейни состоялись несколько интересных боев. Непобедимый японец Накатани оформил победу "нокаутом года", а внук Мухаммеда Али впервые не победил.