Ломаченко проиграл Хейни, Лас-Вегас не согласился (видео)

В Лас-Вегасе состоялся большой бой

В ночь на воскресенье, 21 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, в главном поединке которого прошел чемпионский бой в легком весе Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) — Девин Хейни (30-0, 15 КО). С результатами остальных поединков шоу можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Поединок, который проходил на арене MGM Grand, завершился победой Хейни. Таким образом, американец защитил титулы IBF, WBA Super, WBC, и WBO в легком весе (до 61,235 кг). Об этом сообщает пресс-служба Top Rank в Twitter.

Бой продлился всю дистанцию в 12 раундов. Ломаченко традиционно блестяще двигался на ногах, американец ответил неплохим контролем ринга. Украинец работал серийно, а вот Хейни выбрал тактику мощных ударов, причем бил часто по корпусу. В чемпионских раундах Василий полностью доминировал в ринге. В итоге судьи отдали победу Хейни — 116-112, 115-113 — дважды.

Трибуны гудели после этого решения, считая, что украинца засудили.

Напомним, на церемонии взвешивания Хейни сильно толкнул Ломаченко.

Оба боксера в последний раз выходили на ринг в октябре 2022 года. Тогда Василий добыл неубедительную победу над небитым американцем Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 KO).

Лучшие моменты боя Ломаченко — Ортис

Хейни, в свою очередь, судейским решением во второй раз победил австралийца Джорджа Камбососа (20-2, 10 КО).

Лучшие моменты боя Хейни - Камбосос 2

Отметим, на вечере бокса Ломаченко — Хейни в бою внука Мухаммеда Али произошла сенсация. Кроме того, зрители стали свидетелями нокаута года в чемпионском поединке.