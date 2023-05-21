Ломаченко програв Хейні, Лас-Вегас не погодився (відео)

У Лас-Вегасі відбувся великий бій

У ніч на неділю, 21 травня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся великий вечір професійного боксу, у головному поєдинку якого пройшов чемпіонський бій у легкій вазі Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) – Девін Хейні (30-0, 15 ДО). З результатами решти поєдинків шоу можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Бій, що проходив на арені MGM Grand, завершився перемогою Хейні. Таким чином, американець захистив титули IBF, WBA Super, WBC та WBO у легкій вазі (до 61,235 кг). Про це повідомляє пресслужба Top Rank у Twitter.

Поєдинок тривав усю дистанцію у 12 раундів. Ломаченко традиційно блискуче рухався на ногах, американець відповів непоганим контролем рингу. Українець працював серійно, а ось Хейні вибрав тактику потужних ударів, причому часто бив по корпусу. У чемпіонських раундах Василь повністю домінував у рингу. У результаті судді віддали перемогу Хейні — 116-112, 115-113 — двічі.

Трибуни гули після цього рішення, вважаючи, що українця засудили.

Нагадаємо, на церемонії зважування Хейні сильно штовхнув Ломаченка.

Обидва боксери востаннє виходили на ринг у жовтні 2022 року. Тоді Василь здобув непереконливу перемогу над небитим американцем Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 KO).

Найкращі моменти бою Ломаченко — Ортіс.

Хейні, у свою чергу, суддівським рішенням вдруге переміг австралійця Джорджа Камбососа (20-2, 10 КО).

Найкращі моменти бою Хейні — Камбосос 2

Зазначимо, на вечорі боксу Ломаченко — Хейні у бою онука Мухаммеда Алі відбулася сенсація. Крім того, глядачі стали свідками нокауту року у чемпіонському поєдинку.