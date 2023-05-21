Ломаченко — Хейні: повне відео бою
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Українець не зумів реалізувати свою мрію
Український боксер Василь Ломаченко програв поєдинок Девіну Хейні за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Поєдинок видався рівним, де суддям довелося приймати нелегке рішення, оскільки американець загалом бив по корпусу, а українець — по голові.
У підсумку судді присудили перемогу Хейні: 116-112, 115-113, 115-113.
Ломаченко виходив на бій проти Хейні в релігійній футболці під традиційний саундтрек із фільму "Матриця".
Нагадаємо, що під час церемонії зважування американець різко штовхнув українця.
Суперники попереднього разу билися в жовтні 2022 року. Тоді Ломаченко здобув невиразну перемогу над американцем Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 KO), котрий жодного разу не програвав.