Ломаченко - Хейни: полное видео боя

Украинец не сумел реализовать свою мечту

Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл поединок Дэвину Хейни за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Поединок выдался равным, где судьям пришлось принимать нелегкое решение, поскольку американец в целом бил по корпусу, а украинец — по голове.

В итоге судьи присудили победу Хейни: 116-112, 115-113, 115-113.

Ломаченко выходил на бой против Хейни в религиозной футболке под традиционный саундтрек из фильма "Матрица".

Напомним, что во время церемонии взвешивания американец резко толкнул украинца.

Соперники в предыдущий раз дрались в октябре 2022 года. Тогда Ломаченко добыл невыразительную победу над американцем Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 KO), который ни разу не проигрывал.