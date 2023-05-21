Ломаченко - Хейни: полное видео боя
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Украинец не сумел реализовать свою мечту
Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл поединок Дэвину Хейни за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Поединок выдался равным, где судьям пришлось принимать нелегкое решение, поскольку американец в целом бил по корпусу, а украинец — по голове.
В итоге судьи присудили победу Хейни: 116-112, 115-113, 115-113.
Ломаченко выходил на бой против Хейни в религиозной футболке под традиционный саундтрек из фильма "Матрица".
Напомним, что во время церемонии взвешивания американец резко толкнул украинца.
Соперники в предыдущий раз дрались в октябре 2022 года. Тогда Ломаченко добыл невыразительную победу над американцем Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 KO), который ни разу не проигрывал.