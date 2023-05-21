Ломаченко — Хейні: найкращі моменти бою (відео)

Український боксер видав один із найкращих боїв у своїй кар’єрі

У ніч на неділю, 21 травня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбулося грандіозне шоу боксу, головною подією якого став супербій Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) — Девін Хейні (30-0, 15 КО). Поєдинок завершився скандальним рішенням суддів на користь американського чемпіона.

Промоутерська компанія Top Rank Boxing на своєму YouTube-каналі опублікувала хайлайти поєдинку. До речі, у коментарях під відео вважають, що Василь переміг у цьому бою.

Василь блискуче провів поєдинок і лише неоднозначне рішення суддів відібрало у нього можливість стати абсолютним чемпіоном світу. Українець, як завжди, чудово рухався на ногах, проводив блискучі серії атак, кружляв опонента, але цього виявилося замало. Хейні вів брудний бокс, часто клінчуючи, рятуючись від атак українського боксера. Проте судді віддали перемогу американцю – 116-112, 115-113 – двічі.

Найкращі моменти бою Ломаченко — Хейні (оновлюється)

Повне відео бою Ломаченко — Хейні

Зазначимо, в андеркарді шоу Ломаченко — Хейні відбулося кілька цікавих боїв. Непереможний японець Накатані оформив перемогу "нокаутом року", а онук Мухаммеда Алі вперше не переміг.