Ломаченко після поразки від Хейні хоче допомагати "своїй православній церкві"
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Атлет дав зрозуміти, що не думає про бокс
Український боксер Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) поділився планами після поразки від Девіна Хейні (30-0, 15 КО) в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.
Як повідомляє "Телеграф", спортсмен заявив про намір повернутися додому. За його словами, він збирається допомагати своїй країні.
"Зараз я хочу повернутися додому, допомагати Україні та своїй православній церкві", — зазначив Ломаченко.
Нагадаємо, що український боксер програв одноголосним рішенням суддів: 116-112, 115-113, 115-113.
Ломаченко з’явився в рингу у релігійній футболці, а виходив під традиційний для себе саундтрек із картини "Матриця".
Нагадаємо, що під час церемонії зважування Хейні різко штовхнув суперника.
Боксери попереднього разу проводили поєдинки в жовтні 2022 року. Тоді українець непереконливо переміг американця Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 KO), який жодного разу не поступався.