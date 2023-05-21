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Ломаченко після поразки від Хейні хоче допомагати "своїй православній церкві"

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Андрій Синявський Андрій Синявський
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Ломаченко не став абсолютним чемпіоном світу Новина оновлена 21 травня 2023, 09:05
Ломаченко не став абсолютним чемпіоном світу. Фото twitter.com/ESPNRingside

Атлет дав зрозуміти, що не думає про бокс

Український боксер Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) поділився планами після поразки від Девіна Хейні (30-0, 15 КО) в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Як повідомляє "Телеграф", спортсмен заявив про намір повернутися додому. За його словами, він збирається допомагати своїй країні.

"Зараз я хочу повернутися додому, допомагати Україні та своїй православній церкві", — зазначив Ломаченко.

Нагадаємо, що український боксер програв одноголосним рішенням суддів: 116-112, 115-113, 115-113.

Ломаченко з’явився в рингу у релігійній футболці, а виходив під традиційний для себе саундтрек із картини "Матриця".

Нагадаємо, що під час церемонії зважування Хейні різко штовхнув суперника.

Боксери попереднього разу проводили поєдинки в жовтні 2022 року. Тоді українець непереконливо переміг американця Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 KO), який жодного разу не поступався.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Девін Хейні