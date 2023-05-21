"Ограбление среди бела дня": судейские записки на бой Ломаченко - Хейни

У Ломаченко судьи "украли" мечту

Чемпионский бой Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) — Девин Хейни (30-0, 15 КО), который проходил в Лас-Вегасе (США, штат Невада), завершился грандиозным судейским скандалом. После оглашения вердикта судей о победе американца трибуны начали недовольно гудеть.

Боксерский обозреватель Дэн Рафаэль на своей страничке в Twitter опубликовал судейские записки. Все судьи отдали победу молодому чемпиону. Итоговый счет — 116-112, 115-113, 115-113.

Судейский счет в бою Ломаченко - Хейни

Боковыми судьями на поединке работали Дэйв Моретти, Тим Читем (оба из Невады), а также Дэвид Сазерленд (Оклахома). Примечательно, что Моретти отдал 10-й раунд в пользу Хейни. В этой 3-минутке Василий попросту избивал соперника, а потому не ясно, куда смотреть судья.

В сети считают, что Ломаченко попросту "ограбили". Под видео, на котором оглашается судейское решение можно найти тысячи недовольных комментариев.

"Это самое большое ограбление среди бела дня. Для другой команды Рождество наступило летом. Мы это просто так не оставим.

Я гарантирую, что мы будем подавать протест. Правосудие должно быть.

Подсчет очков был просто безумным. Судьи не понимали, как тяжело работают бойцы, чтобы оказаться здесь. И быть ограбленным таким образом? Это неприемлемо. Мы это просто так не оставим.

Мы будем идти до конца и подавать апелляцию. Возможно, мы не выиграем, но мы должны показать, что правосудие должно быть", — заявил менеджер Ломаченко Эгис Климас на пресс-конференции после боя.

После боя, лучшие моменты которого доступны на сайте "Телеграф", Василий заявил, что вернется в Украину, чтобы помогать стране и православной церкви.