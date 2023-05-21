"Пограбування серед білого дня": суддівські записки на бій Ломаченко — Хейні

У Ломаченка судді "вкрали" мрію

Чемпіонський бій Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) — Девін Хейні (30-0, 15 КО), який проходив у Лас-Вегасі (США, штат Невада), завершився грандіозним суддівським скандалом. Після оголошення вердикту суддів про перемогу американця трибуни почали невдоволено гудіти.

Боксерський оглядач Ден Рафаель на своїй сторінці на Twitter опублікував суддівські записки. Усі судді віддали перемогу молодому чемпіону. Підсумковий рахунок — 116-112, 115-113, 115-113.

Суддівський рахунок у бою Ломаченко — Хейні

Боковими суддями на поєдинку працювали Дейв Моретті, Тім Читем (обидва з Невади), а також Девід Сазерленд (Оклахома). Цікаво, що Моретті віддав 10-й раунд на користь Хейні. У цій 3-хвилинці Василь просто бив суперника, а тому не зрозуміло, куди дивитися суддя.

У мережі вважають, що Ломаченка просто "пограбували". Під відео, на якому оголошується суддівське рішення, можна знайти тисячі незадоволених коментарів.

"Це найбільше пограбування серед білого дня. Для іншої команди Різдво настало влітку. Ми це просто так не залишимо.

Я гарантую, що ми подаватимемо протест. Правосуддя має бути.

Підрахунок очок був просто божевільним. Судді не розуміли, як важко працюють бійці, щоб опинитися тут. І бути пограбованим таким чином? Це не прийнятно. Ми це просто так не залишимо.

Ми йтимемо до кінця і подаватимемо апеляцію. Можливо, ми не виграємо, але ми маємо показати, що правосуддя має бути ”, — заявив менеджер Ломаченко Егіс Клімас на пресконференції після бою.

Після бою, найкращі моменти якого доступні на сайті "Телеграф", Василь заявив, що повернеться в Україну, щоб допомагати країні та православній церкві.