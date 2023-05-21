Ломаченко - Хейни: статистика боя

Ломаченко бил точнее и сильнее

Опубликована статистика поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, в котором украинский боксер Василий Ломаченко проиграл американцу Дэвину Хейни.

Как сообщает BoxingScene, который ссылается компанию CompuBox, в активе Ломаченко 124 точных удара из 564. При этом Хейни нанес 110 точных ударов из 405.

Украинец выбросил на 159 ударов больше, на 9 джебов больше и на 5 силовых ударов больше, чем американец. Ломаченко нанес 30% силовых ударов, а Хейни — 41%.

Украинец проиграл американцу после единогласного решения судей: 116-112, 115-113, 115-113. Болельщики на трибунах были недовольны их вердиктом, считая поражение Ломаченко незаслуженным.

Судьями на поединке были Дэйв Моретти, Тим Читем (представляют штат Неваду, где проживает Хейни) и Дэвид Сазерленд. Любопытно, что Моретти присудил победу американцу в 10-м раунде, хотя в этой трехминутке Ломаченко явно доминировал в ринге.

После боя Ломаченко признался, что хочет вернуться домой для помощи Украине и "своей православной церкви". Затем появилось видео, как украинский боксер расплакался.