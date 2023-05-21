Ломаченко заплакал после поражения от Хейни (видео)

Боксер не сдержал эмоций

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) расплакался после поражения от Дэвина Хейни (30-0, 15 КО) в поединке за титул абсолютного чемпиона в легком весе.

Об этом сообщает "Телеграф". Камеры запечатлили слезы украинского легковеса вне ринга перед пресс-конференцией соперников.

Ломаченко проиграл Хейни единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113. Трибуны выразили недовольство их вердиктом, посчитав поражение украинца незаслуженным.

Судьями работали Дэйв Моретти, Тим Читем (оба из Невады, где проживает американский боксер), а также Дэвид Сазерленд. Примечательно, что в 10-м раунде Моретти присудил победу Хейни, хотя того попросту избивал соперник.

После поединка лучшие моменты которого опубликовал "Телеграф", Ломаченко заявил, что хочет вернуться домой, чтобы помогать Украине и "своей православной церкви".