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Ломаченко заплакав після поразки від Хейні (відео)

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Автор
Ломаченко важко переніс невдачу Новина оновлена 21 травня 2023, 10:08
Ломаченко важко переніс невдачу. Фото Скріншот відео

Боксер не стримав емоцій

Український боксер Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) розплакався після поразки від Девіна Хейні (30-0, 15 КО) в поєдинку за титул абсолютного чемпіона в легкій вазі.

Про це повідомляє "Телеграф". Камери відзняли сльози українського легковаговика поза рингом перед прес-конференцією суперників.

Ломаченко програв Хейні одноголосним рішенням суддів: 116-112, 115-113, 115-113. Трибуни висловили невдоволення їхнім вердиктом, вважаючи поразку українця незаслуженою.

Суддями працювали Дейв Моретті, Тім Читем (обидва з Невади, де мешкає американський боксер), а також Девід Сазерленд. Примітно, що в 10-му раунді Моретті присудив перемогу Хейні, хоча того інтенсивно бив суперник.

Після поєдинку найкращі моменти якого опублікував "Телеграф", Ломаченко заявив, що хоче повернутися додому, щоб допомагати Україні та "своїй православній церкві".

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Девін Хейні