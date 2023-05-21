Ломаченко заплакав після поразки від Хейні (відео)

Боксер не стримав емоцій

Український боксер Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) розплакався після поразки від Девіна Хейні (30-0, 15 КО) в поєдинку за титул абсолютного чемпіона в легкій вазі.

Про це повідомляє "Телеграф". Камери відзняли сльози українського легковаговика поза рингом перед прес-конференцією суперників.

Ломаченко програв Хейні одноголосним рішенням суддів: 116-112, 115-113, 115-113. Трибуни висловили невдоволення їхнім вердиктом, вважаючи поразку українця незаслуженою.

Суддями працювали Дейв Моретті, Тім Читем (обидва з Невади, де мешкає американський боксер), а також Девід Сазерленд. Примітно, що в 10-му раунді Моретті присудив перемогу Хейні, хоча того інтенсивно бив суперник.

Після поєдинку найкращі моменти якого опублікував "Телеграф", Ломаченко заявив, що хоче повернутися додому, щоб допомагати Україні та "своїй православній церкві".