Ломаченко — Хейні: статистика бою

Ломаченко бив точніше та сильніше

Опубліковано статистику поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, в якому український боксер Василь Ломаченко програв американцю Девіну Хейні.

Як повідомляє BoxingScene, який посилається на компанію CompuBox, в активі Ломаченка 124 точні удари з 564. При цьому Хейні завдав 110 точних ударів із 405.

Українець викинув на 159 ударів більше, на 9 джебів більше та на 5 силових ударів більше, ніж американець. Ломаченко завдав 30% силових ударів, а Хейні – 41%.

Українець програв американцю після одноголосного рішення суддів: 116-112, 115-113, 115-113. Уболівальники на трибунах були незадоволені їхнім вердиктом, вважаючи поразку Ломаченка незаслуженою.

Суддями на поєдинку були Дейв Моретті, Тім Читем (представляють штат Невада, де проживає Хейні) та Девід Сазерленд. Цікаво, що Моретті присудив перемогу американцю в 10-му раунді, хоча і цій трихвилинці Ломаченко явно домінував у рингу.

Після бою Ломаченко зізнався, що хоче повернутися додому для допомоги Україні та "своїй православній церкві". Потім з’явилося відео, як український боксер розплакався.