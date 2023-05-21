"Вспомнил сына": Ломаченко признался, почему заплакал после поражения от Хейни

Боксер назвал причину своих эмоций

Украинский боксер Василий Ломаченко пояснил, с чем связаны его слезы после поражения от американца Дэвина Хейни в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Один из журналистов спросил его об этом на пресс-конференции, которую в YouTube опубликовал Top Rank Boxing. По словам бойца, все дело в его сыне.

"Когда объявил речь, то вспомнил своего сына. Он звонил мне 7 раз сегодня, и каждый раз называл меня чемпионом. Я просто об этом упомянул", — заявил Ломаченко.

Украинский боксер проиграл американцу по решению судей: 116-112, 115-113, 115-113. На трибунах были недовольны их вердиктом, считая, что Ломаченко проиграл незаслуженно.

Судейство представляли Дэйв Моретти, Тим Читем, которые, как и Хейни, из штата Невада, а также Дэвид Сазерленд. При этом Моретти присудил победу американцу в 10-м раунде, хотя тот вчистую проигрывал украинцу.

Статистика подтверждает, что Ломаченко бил сильнее и точнее, нежели Хейни.