"Вася, не плач": Стерненко знайшов причину поразки Ломаченка від Хейні

Українець втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу

Громадський активіст Сергій Стерненко прокоментував поразку українського боксера Василя Ломаченка в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Свою реакцію той опублікував у Telegram. Він не залишив поза увагою сльози спортсмена після поєдинку.

"Вася, не плач. Тобі допоможуть ФСБшники у рясах, яких ти захищаєш. Тебе врятують "вєжлівиє люді у Криму", яких ти постиш.

Ти з поразкою один народ, а програв бій, бо ти нічого не можеш зробити і ні на що не можеш вплинути", — написав Стерненко.

Після поєдинку вже поза межами рингу Ломаченко не стримав сліз. На прес-конференції боксер пояснив, що розплакався через сина.

Українець програв за рішенням суддів, із чим не погодилися трибуни арени в Лас-Вегасі (США). Суддями працювали Дейв Моретті, Тім Читем — земляки Хейні по штату Невада, і Девід Сазерленд. Примітно, що Моретті дав перемогу американцю в 10-й трихвилинці, незважаючи на те, що Ломаченко домінував у цьому раунді.

Згідно зі статистикою, український боксер був сильнішим і точнішим у своїх ударах, ніж американець.