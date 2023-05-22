"Вася, не плачь": Стерненко нашел причину поражения Ломаченко от Хейни

Украинец упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира

Общественный активист Сергей Стерненко прокомментировал поражение украинского боксера Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Свою реакцию он опубликовал в Telegram. Без его внимания не остались слезы спортсмена после поединка.

"Вася, не плачь. Тебе помогут ФСБшники в рясах, которых ты защищаешь. Тебя спасут "вежливые люди в Крыму", которых ты постишь.

Ты с поражением один народ, а проиграл бой, потому что ты ничего не можешь сделать и ни на что не можешь повлиять", — написал Стерненко.

После поединка уже вне пределов ринга Ломаченко не сдержал слез. На пресс-конференции боксер объяснил, что расплакался из-за сына.

Украинец проиграл по решению судей, с чем не согласились трибуны арены в Лас-Вегасе (США). Судьями работали Дэйв Моретти, Тим Читем — земляки Хейни по штату Невада, и Дэвид Сазерленд. Примечательно, что Моретти дал победу американцу в 10-й трехминутке, несмотря на то, что Ломаченко доминировал в этом раунде.

Согласно статистике украинский боксер был сильнее и точнее в своих ударах, нежели американец.