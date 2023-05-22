"Вася, не плачь": Стерненко нашел причину поражения Ломаченко от Хейни
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Украинец упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира
Общественный активист Сергей Стерненко прокомментировал поражение украинского боксера Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Свою реакцию он опубликовал в Telegram. Без его внимания не остались слезы спортсмена после поединка.
"Вася, не плачь. Тебе помогут ФСБшники в рясах, которых ты защищаешь. Тебя спасут "вежливые люди в Крыму", которых ты постишь.
Ты с поражением один народ, а проиграл бой, потому что ты ничего не можешь сделать и ни на что не можешь повлиять", — написал Стерненко.
После поединка уже вне пределов ринга Ломаченко не сдержал слез. На пресс-конференции боксер объяснил, что расплакался из-за сына.
Украинец проиграл по решению судей, с чем не согласились трибуны арены в Лас-Вегасе (США). Судьями работали Дэйв Моретти, Тим Читем — земляки Хейни по штату Невада, и Дэвид Сазерленд. Примечательно, что Моретти дал победу американцу в 10-й трехминутке, несмотря на то, что Ломаченко доминировал в этом раунде.
Согласно статистике украинский боксер был сильнее и точнее в своих ударах, нежели американец.