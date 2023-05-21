"Даже он понял, кто победил на самом деле": в сети обратили внимание на реакцию рефери боя Ломаченко - Хейни (видео)

В сети считают, что рефери боя Ломаченко — Хейни взглядом выдал настоящего победителя "дуэли"

После супербоя в Лас-Вегасе (штат Невада, США) между Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) и Девином Хейни (30-0, 15 КО) вспыхнул грандиозный скандал, связанный со спорным судейским решением в этом поединке.

На страничке Twitter ESPN Ringside появилась первая реакция боксеров на оглашение судейского вердикта. Также в кадр попала реакция Харви Дока — рефери в ринге.

Пользователи в сети отметили, что Док точно понял, кто на самом деле выиграл бой. В сети считают, что реакция Харви, который видел бой ближе всех, доказывает, что именно Ломаченко должен был побеждать в поединке.

"Посмотрите на рефери", "Даже рефери шокирован", "Лицо рефери все объясняет", "Рефери не верит в это", "Даже рефери знает, что Лома победил", "Рефери разочарован этим грабежом", — пишут пользователи в сети.

Напомним, все судьи отдали победу американскому чемпиону — 116-112, 115-113 — дважды. На сайте "Телеграф" доступны лучшие моменты боя Ломаченко — Хейни, а также подробная статистика поединка.

Ранее сообщалось, что Ломаченко не признал поражения от Хейни, а после заплакал.