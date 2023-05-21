"Навіть він зрозумів, хто переміг насправді": у мережі звернули увагу на реакцію рефері бою Ломаченко — Хейні (відео)

У мережі вважають, що рефері бою Ломаченко - Хейні поглядом видав справжнього переможця "дуелі"

Після супербою в Лас-Вегасі (штат Невада, США) між Василем Ломаченком (17-3, 11 КО) та Девіном Хейні (30-0, 15 КО) спалахнув грандіозний скандал, пов’язаний зі спірним суддівським рішенням у цьому поєдинку.

На сторінці Twitter ESPN Ringside з’явилася перша реакція боксерів на оголошення суддівського вердикту. Також у кадр потрапила реакція Харві Дока – рефері у рингу.

Користувачі в мережі наголосили, що Док точно зрозумів, хто насправді виграв бій. У мережі вважають, що реакція Харві, який бачив бій найближче за всіх, доводить, що саме Ломаченко мав перемагати в поєдинку.

"Погляньте на рефері", "Навіть рефері шокований", "Обличчя рефері все пояснює", "Рефері не вірить у це", "Навіть рефері знає, що Лома переміг", "Рефері розчарований цим пограбуванням", — пишуть користувачі в мережі.

Нагадаємо, всі бокові судді віддали перемогу американському чемпіону — 116-112, 115-113 — двічі. На сайті "Телеграф" доступні найкращі моменти бою Ломаченко — Хейні, а також докладна статистика поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко не визнав поразки від Хейні, а потім заплакав.