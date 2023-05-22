Видео поражения Ломаченко от Хейни стало максимально популярным в Украине

Поединок вызвал большой интерес

Трансляция поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, в котором украинский боксер Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) проиграл американцу Дэвину Хейни (30-0, 15 КО) получило максимальную популярность в украинском ютубе.

Согласно статистике YouTube, видео боя занимает первое место в трендах платформы. На момент публикации новости его посмотрели 545 тысяч зрителей.

Интерес к трансляции поединка усилился после того, как в Украине отказались от показа боя из-за скандальности Ломаченко. Примечательно, что боксеры из разных стран в целом убеждены, что украинцу незаслуженно присудили поражение судьи.

Судьями на поединке были Дэйв Моретти, Тим Читем — земляки Хейни по штату Невада, а также Дэвид Сазерленд. Непонятным образом Моретти отдал преимущество американцу в 10-м раунде, хотя украинец явно превзошел соперника в данной трехминутке.

При этом команда Ломаченко уже решила оспаривать вердикт судей. "Телеграф" опубликовал видео лучших моментов битвы за абсолютный титул, кроме того, на сайте доступна подробная статистика боя.