Відео поразки Ломаченка від Хейні стало максимально популярним в Україні

Поєдинок викликав великий інтерес

Трансляція поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, в якому український боксер Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) програв американцю Девіну Хейні (30-0, 15 КО) набула максимальної популярності в українському ютубі.

Згідно зі статистикою YouTube, відео бою посідає перше місце в трендах платформи. На момент публікації новини його переглянули 545 тисяч глядачів.

Інтерес до трансляції поєдинку посилився після того, як в Україні відмовилися від показу бою через скандальність Ломаченка. Цікаво, що боксери з різних країн загалом переконані, що українцю незаслужено присудили поразку судді.

Суддями на поєдинку були Дейв Моретті, Тім Читем — земляки Хейні в штаті Невада, а також Девід Сазерленд. Незрозумілим чином Моретті віддав перевагу американцю в 10-му раунді, хоча українець явно перевершив суперника в цій трихвилинці.

При цьому команда Ломаченка вже вирішила заперечувати вердикт суддів. "Телеграф" опублікував відео кращих моментів битви за абсолютний титул, крім того, на сайті доступна докладна статистика бою.