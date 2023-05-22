Ломаченко - Хейни: легендарный тренер негодует и требует объяснений у судьи

Скандал по поводу исхода боя не утихает

Легендарный тренер Тедди Атлас потребовал объяснений у судьи Дэйва Моретти по поводу его решения присудить победу американскому боксеру Дэвину Хейни в победном для него поединке за титул абсолютного чемпиона мира против украинца Василия Ломаченко.

Как сообщает BoxingScene, он хочет, чтобы Моретти предстал перед Атлетической комиссией штата Невада. Если это случится, ему нужно будет объяснить, почему он засчитал 10-й раунд в пользу соотечественника.

"Я могу понять две оценки [115-113 и 115-113], но не 116-112. Кто-то сказал мне, что Дэйв Моретти отдал 10-й раунд Хейни, и если это правда, то он должен предстать перед комиссией, чтобы объясниться", — считает Атлас.

По его мнению, если комиссия Невады не вызовет Моретти и не заставит его объяснить, почему он отдал 10-й раунд американскому боксеру, тогда нужно начать петицию о роспуске комиссии.

"Мне нужно узнать, на деньги ли налогоплательщиков работает комиссия Невады, и если да, то граждане должны встать на защиту", — резюмировал Атлас.

21 мая Ломаченко проиграл бой Хейни по решению судей, чем были возмущены трибуны арены в Лас-Вегасе (США), где состоялся поединок.

Судейство представляли Дэйв Моретти и Тим Читем — земляки американского боксера по штату Невада, а также Дэвид Сазерленд. Первый почему-то отдал преимущество в 10-м раунде Хейни, хотя украинец выглядел лучше визави в данной трехминутке.

Сообщалось, что команда Ломаченко намерена оспаривать решение судей. Спорность победы Хейни подтверждает и подробная статистика боя.