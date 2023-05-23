"Вся росія за тебе": Ломаченко звернувся до вболівальників на тлі двох прапорів (відео)

Український боксер звернувся до вболівальників на англійській та російській мовах

Український боксер професіонал Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) після скандальної поразки від Девіна Хейні (30-0, 15 КО) звернувся до вболівальників.

Відповідний пост спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram. Loma зазначив, що отримав багато повідомлень зі словами підтримки, в яких йдеться, що саме він виграв чемпіонський поєдинок. До речі, Василь записав відеозвернення на тлі двох прапорів: українського та Білгорода-Дністровського (Одеська область).

"За останні кілька днів отримав дуже багато повідомлень з теплими словами підтримки на свою адресу. Дуже багато пишуть і переконують, що ми цей поєдинок не програли.

Ми, в принципі, з вами згодні в цьому. Особливо ті люди, які люблять, цінують та поважають цей вид спорту. Ті, хто розуміється на цьому. Наші думки сходяться.

Але є те, що маємо. У будь-якій ситуації потрібно залишатися людиною. Значить, на те була воля Всевишнього. Слава Богу всього. До зустрічі”, – сказав Ломаченко.

У мережі неоднозначно сприйняли слова боксера. Українці розкритикували Василя, який зробив відеозвернення двома мовами, забувши про державну, а ось росіяни були в захваті. Англомовна аудиторія переважно писала, що Ломаченко — справжній чемпіон.

У мережі відреагували на відеозвернення Василя Ломаченка

Бій Ломаченко — Хейні наробив галасу у світі боксу через неоднозначне рішення суддів. Любителі боксу вважають, що Василя засудили. На сайті "Телеграф" доступні відео найкращих моментів супербою, а також повне відео поєдинку.