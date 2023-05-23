"Вся россия за тебя": Ломаченко обратился к болельщикам на фоне двух флагов (видео)

Украинский боксер сделал видеообращение на английском и русском языках

Украинский боксер профессионал Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) после скандального поражения от Девина Хейни (30-0, 15 КО) обратился к болельщикам.

Соответствующий пост спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram. Loma отметил, что получил много сообщений со словами поддержки, в которых говорится, что именно он выиграл чемпионский поединок. К слову, Василий записал видеообращение на фоне двух флагов: украинского и Белгорода-Днестровского (Одесская область).

"За последние несколько дней получил очень много сообщений с теплыми словами поддержки в свой адрес. Очень многие пишут и убеждают, что мы этот поединок не проиграли.

Мы в принципе с вами согласны в этом. Особенно те люди, которые любят, ценят и уважают этот вид спорта. Те, кто разбирается в этом. Наши мнения сходятся.

Но есть то, что имеем. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Значит, на то была воля Всевышнего. Слава Богу всего. До встречи", – сказал Ломаченко.

В сети неоднозначно восприняли слова боксера. Украинцы раскритиковали Василия, который сделал видеообращение на двух языках, позабыв про государственный, а вот россияне были в восторге. Англоязычная аудитория в основном писала, что Ломаченко — настоящий чемпион.

В сети отреагировали на видеообращение Василия Ломаченко

Бой Ломаченко — Хейни наделал шуму в мире бокса из-за неоднозначного решения судей. Любители бокса считают, что Василия засудили. На сайте "Телеграф" доступны видео лучших моментов супербоя, а также полное видео поединка.