"На словах він Лев Толстой": росіяни захистили Ломаченка від власної пропаганди

У рф пропагандисти наїхали на українського боксера, проте не врахували, що Ломаченко досі популярний серед росіян

Не секрет, що через неоднозначну позицію, українського боксера Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) продовжують активно підтримувати в росії, попри широкомасштабну війну, розв’язану кремлем.

Однак російська пропаганда не спить і після поразки українського боксера на ресурсі sportbox.ru виходить розгромна стаття, присвячена цій події під назвою "На словах він Лев Толстой. Українець зганьбився після гучних заяв". Автор намагався виставити Ломаченка брехуном, який відсвяткував перемогу ще до бою, проте нарвався на критику своєї ж аудиторії.

"Можна визнати, що Ломаченко виглядав непогано на тлі молодшого чемпіона. Але українець занадто багато пропускав, а його наскоки найчастіше не давали жодного результату. Але заяви українця перед боєм про власну перевагу не підтвердилися. І тим більше американець не виглядав зламаним чи зляканим. Він підтвердив клас і заслужено переміг, а українець виявився Левом Толстим лише на словах", – йдеться у статті.

Самі росіяни назвали цю статтю пропагандистською. У коментарях під текстом можна побачити чимало зауважень як до автора, так і до порталу.

Росіяни відреагували на критику Василя Ломаченка з боку російської пропаганди

Нагадаємо, бій Ломаченко — Хейні завершився великим суддівським скандалом. Боксерський світ вважає, що Василь як мінімум не програв цей поєдинок.

На сайті "Телеграф" доступне повне відео вечора боксу Ломаченко — Хейні, а також найкращі моменти чемпіонського бою.