"Ничего не изменится": промоутерская компания Ломаченко развеяла иллюзии украинца

Боксер подал апелляцию на судейство боя с Хейни

Вице-президент промоутерской компании Василия Ломаченко Top Rank Карл Моретти заявил, что апелляция украинского боксера по поводу судейства в скандально проигранном им поединке за титул абсолютного чемпиона мира против американца Дэвина Хейни не принесет ему успеха.

В интервью XSPORT.ua он выразил восторг боем, который назвал зрелищным и очень конкурентным. По его мнению, оценка одного из судей 116-112 — это плохой счет, тогда как 114:114 был бы лучшим отображением того, что происходило в ринге.

"Апелляция? Нет, на мой взгляд, она ничего не изменит", — убежден Моретти.

Вице-президент промоутерской компании Ломаченко заверил, что поражение никак не повлияет на их отношения с украинским боксером, в которого там всегда будут верить.

"Его возраст вообще не имеет никакого значения, мы поддерживаем и будем поддерживать Ломаченко всегда", — резюмировал Моретти.

Напомним, что поединок украинца против американца закончился скандалом из-за спорного решения боковых судей присудить победу Хейни.

Мир бокса считает, что Ломаченко как минимум не потерпел поражение. Сайт "Телеграф" публиковал полное видео поединка и яркие моменты боя.