"Нічого не зміниться": промоутерська компанія Ломаченка розвіяла ілюзії українця

Боксер подав апеляцію на суддівство бою з Хейні

Віцепрезидент промоутерської компанії Василя Ломаченка Top Rank Карл Моретті заявив, що апеляція українського боксера щодо суддівства в скандально програному ним поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу проти американця Девіна Хейні не принесе йому успіху.

В інтерв’ю XSPORT.ua він висловив захоплення боєм, яке назвав видовищним і дуже конкурентним. На його думку, оцінка одного із суддів 116-112 — це поганий рахунок, тоді як 114:114 був би найкращим відображенням того, що відбувалося на рингу.

"Апеляція? Ні, на мій погляд, вона нічого не змінить", — переконаний Моретті.

Віцепрезидент промоутерської компанії Ломаченка запевнив, що поразка ніяк не вплине на їхні стосунки з українським боксером, в якого там завжди віритимуть.

"Його вік взагалі не має жодного значення, ми підтримуємо і підтримуватимемо Ломаченка завжди", — резюмував Моретті.

Нагадаємо, що поєдинок українця проти американця закінчився скандалом через спірне рішення бокових суддів присудити перемогу Хейні.

Світ боксу вважає, що Ломаченко як мінімум не зазнав поразки. Сайт "Телеграф" публікував повне відео поєдинку та яскраві моменти бою.