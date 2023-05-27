Ломаченко обіймався з любителем путіна після бою з Хейні (відео)

Українець товаришує з деякими російськими боксерами

Після титульного бою ексчемпіона у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (30-0, 15 КО) у мережі звернули увагу на обіймашки українця з російським боксером Сергієм Ковальовим. До речі, Loma різко впав у світовому рейтингу P4P.

Відповідне відео опублікувала промоутерська компанія Top Rank на своєму YouTube-каналі за кілька днів після поєдинку. На кадрах видно, як Сергій обіймає Василя у підтрибунному приміщенні. У ролику показують залаштунки чемпіонського бою.

Зазначимо, колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Ковальов проживає у США. Боксер публічно не висловлювався про повномасштабне вторгнення рф, але під час війни на Донбасі він активно підтримував президента росії володимира путіна.

"Це найкращий президент. Найкращий президент в історії росії. Однозначно", — говорив Ковальов про путіна у 2017 році.

Нагадаємо, бій Ломаченко — Хейні завершився гучним суддівським скандалом. Багато боксерів вважають, що Василь не програв у цьому поєдинку.

У нас на сайті доступні найкращі моменти бою Ломаченко — Хейні, а також повне відео чемпіонського поєдинку.