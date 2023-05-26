У США назвали поразку Ломаченка безчестям щодо України

Боксерський світ продовжує підтримувати Василя

Теофімо Лопес-старший, батько та тренер екс-абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса (18-1, 13 КО), поділився думками про суддівство у поєдинку ексчемпіона у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) та абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО). Поєдинок завершився гучним суддівським скандалом.

Відповідний коментар Лопеса-старшого доступний на YouTube-каналі PUNSH DRUNK BOXING. Теофімо вважає, що судді у Лас-Вегасі вкрали свято не лише у Ломаченка, а й у всього українського народу.

"Перемога цього хлопця – ганьба для боксу. Це безчестя стосовно Ломаченка та України, тому що Україна має абсолютного чемпіона, але у нього забрали це лайно.

Ця країна вже досить постраждала. І їм не дали навіть однієї ночі, однієї можливості бути більшими в цьому світі, бути щасливими, бодай годину відсвяткувати перемогу без бомбардувань. Вони бачать, як їхній народ бомблять, розривають на частини. То був момент, щоб дати їм надію.

На мою думку, українці – дуже сильні люди. Вони щодня все приймають із вдячністю. Ми цього не бачимо. Ми сприймаємо все як даність, коли прокидаємося: О, ми не отримали того, ми не отримали цього. Я маю сплатити свої рахунки", — заявив Лопес-старший.

Нагадаємо, боксерський світ підтримав Ломаченка після неоднозначного суддівського вердикту. На сайті "Телеграф" доступне повне відео бою Ломаченко — Хейні, а також хайлайти поєдинку.