"Цей бій був останнім": Ломаченко не має ілюзій після поразки від Хейні

Українець змирився з неприємними наслідками невдачі

Зірка українського боксу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) дав зрозуміти, що не вірить у проведення реваншу з американцем Девіном Хейні за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі після своєї скандальної поразки.

Про це він заявив BoxingScene. На його думку, ексопонент більше не битиметься в даному дивізіоні.

"Думаю, це був останній бій Хейні в цій ваговій категорії. Я так думаю", — переконаний Ломаченко.

Зазначається, що в контракті на проведення поєдинку між українцем та американцем не було пункту про проведення реваншу навіть у разі поразки Хейні.

Нагадаємо, що бій між українцем та американцем завершився скандальним присудженням перемоги останньому.

Команда Ломаченко вже оскаржила рішення суддів. На спірний характер перемоги Хейні вказує і докладні статистичні дані поєдинку.

В світі професійного боксу вважають, що більш справедливим вердиктом бою була б нічия.