Рус

"Цей бій був останнім": Ломаченко не має ілюзій після поразки від Хейні

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ломаченко та Хейні не прописали пункт про реванш Новина оновлена 25 травня 2023, 00:00
Ломаченко та Хейні не прописали пункт про реванш. Фото twitter.com/trboxing

Українець змирився з неприємними наслідками невдачі

Зірка українського боксу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) дав зрозуміти, що не вірить у проведення реваншу з американцем Девіном Хейні за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі після своєї скандальної поразки.

Про це він заявив BoxingScene. На його думку, ексопонент більше не битиметься в даному дивізіоні.

"Думаю, це був останній бій Хейні в цій ваговій категорії. Я так думаю", — переконаний Ломаченко.

Зазначається, що в контракті на проведення поєдинку між українцем та американцем не було пункту про проведення реваншу навіть у разі поразки Хейні.

Нагадаємо, що бій між українцем та американцем завершився скандальним присудженням перемоги останньому.

Команда Ломаченко вже оскаржила рішення суддів. На спірний характер перемоги Хейні вказує і докладні статистичні дані поєдинку.

В світі професійного боксу вважають, що більш справедливим вердиктом бою була б нічия.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Девін Хейні