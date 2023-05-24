"Судді – все, що має значення": Хейні висловився про скандальність своєї перемоги над Ломаченком

Боєць вказує на одноголосне рішення суддів

Девін Хейні прокоментував скандальний характер своєї перемоги над українським боксером Василем Ломаченком у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Американець звернув увагу на те, що усі судді були одностайні в своєму рішенні присудити йому перемогу, повідомляє BoxingScene. За його словами, він виграв, а решта не має значення.

"У будь-якому випадку люди можуть говорити, що хочуть. Судді ухвалили одноголосне рішення, і це все, що має значення — судді", — переконаний Хейні.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі зізнався, що ключовим для нього був не тільки 12-й раунд, коли він відчував, що йому потрібно виграти раунд, щоб перемогти.

"Я знав, що це буде дуже рівний бій, тому прагнув виграти кожен раунд", — резюмував Хейні.

Нагадаємо, що поєдинок американця проти українця закінчився скандалом, оскільки рішення суддів присудити перемогу Хейні викликало суперечки.

Команда Ломаченко повідомляла про плани оскаржити вердикт суддів. Неоднозначність перемоги американця підтверджується і докладною статистикою поєдинку.

У світі боксу переважно вважають, що український боксер як мінімум мав отримати нічию.