"Судьи - все, что имеет значение": Хейни высказался про скандальность своей победы над Ломаченко

Боец указывает на единогласное решение судей

Дэвин Хейни прокомментировал скандальный характер своей победы над украинским боксером Василием Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Американец обратил внимание на то, что все судьи были единогласны в своем решении присудить ему победу, сообщает BoxingScene. По его словам, он выиграл, а остальное неважно.

"В любом случае, люди могут говорить, что хотят. Судьи приняли единогласное решение, и это все, что имеет значение — судьи", — убежден Хейни.

Абсолютный чемпиона мира в легком весе признался, что ключевым для него был не только 12-й раунд, когда он чувствовал, что ему нужно выиграть раунд, чтобы победить.

"Я знал, что это будет очень равный бой, потому стремился выиграть каждый раунд", — резюмировал Хейни.

Напомним, что поединок американца против украинца закончился скандалом, поскольку решение судей присудить победу Хейни вызвало споры.

Команда Ломаченко сообщала о планах оспорить вердикт судей. Неоднозначность победы американца подтверждается и подробной статистикой поединка.

В мире бокса в основном считают, что украинский боксер как минимум должен был получить ничью.