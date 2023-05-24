"Судьи - все, что имеет значение": Хейни высказался про скандальность своей победы над Ломаченко
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Боец указывает на единогласное решение судей
Дэвин Хейни прокомментировал скандальный характер своей победы над украинским боксером Василием Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Американец обратил внимание на то, что все судьи были единогласны в своем решении присудить ему победу, сообщает BoxingScene. По его словам, он выиграл, а остальное неважно.
"В любом случае, люди могут говорить, что хотят. Судьи приняли единогласное решение, и это все, что имеет значение — судьи", — убежден Хейни.
Абсолютный чемпиона мира в легком весе признался, что ключевым для него был не только 12-й раунд, когда он чувствовал, что ему нужно выиграть раунд, чтобы победить.
"Я знал, что это будет очень равный бой, потому стремился выиграть каждый раунд", — резюмировал Хейни.
Напомним, что поединок американца против украинца закончился скандалом, поскольку решение судей присудить победу Хейни вызвало споры.
Команда Ломаченко сообщала о планах оспорить вердикт судей. Неоднозначность победы американца подтверждается и подробной статистикой поединка.
В мире бокса в основном считают, что украинский боксер как минимум должен был получить ничью.