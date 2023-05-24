"Этот бой был последним": Ломаченко не питает иллюзий после поражения от Хейни

Украинец смирился с неприятными последствиями неудачи

Звезда украинского бокса Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) дал понять, что не верит в проведение реванша с американцем Дэвином Хейни за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе после своего скандального поражения.

Об этом он заявил BoxingScene. По его мнению, экс-оппонент больше не будет драться в данном дивизионе.

"Полагаю, это был последний бой Хейни в этой весовой категории. Я так думаю", – убежден Ломаченко.

Отмечается, что в контракте на проведение поединка между украинцем и американцем не было пункта о проведении реванша даже в случае поражения Хейни.

Напомним, что бой между украинцем и американцем завершился скандальным присуждением победы последнему.

Команда Ломаченко уже обжаловала решение судей. На спорный характер победы Хейни указывает и подробные статистические данные поединка.

В мира профессионального бокса считают, что более справедливым вердиктом боя была бы ничья.