"Этот бой был последним": Ломаченко не питает иллюзий после поражения от Хейни
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Украинец смирился с неприятными последствиями неудачи
Звезда украинского бокса Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) дал понять, что не верит в проведение реванша с американцем Дэвином Хейни за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе после своего скандального поражения.
Об этом он заявил BoxingScene. По его мнению, экс-оппонент больше не будет драться в данном дивизионе.
"Полагаю, это был последний бой Хейни в этой весовой категории. Я так думаю", – убежден Ломаченко.
Отмечается, что в контракте на проведение поединка между украинцем и американцем не было пункта о проведении реванша даже в случае поражения Хейни.
Напомним, что бой между украинцем и американцем завершился скандальным присуждением победы последнему.
Команда Ломаченко уже обжаловала решение судей. На спорный характер победы Хейни указывает и подробные статистические данные поединка.
В мира профессионального бокса считают, что более справедливым вердиктом боя была бы ничья.