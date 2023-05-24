Ломаченко и Хейни отстранили от бокса после их боя

Боксеры должны пройти медосмотр после их боя

Украинского боксера Василия Ломаченко и скандально победившего его американского соперника Дэвина Хейни в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе отстранили от бокса.

Об этом сообщает статистический сайт BoxRec. Данное решение приняла Атлетическая комиссия американского штата Невада.

Теперь украинец не сможет выйти в ринг до 20 июня 2023 года, тогда как американец — до 7 июля 2023 года.

Это привычная практика в профессиональном боксе после поединков, которая призвана проверить состояние здоровья бойцов посредством медосмотра.

Напомним, что бой Ломаченко — Хейни завершился скандалом после того, как судьи спорным образом присудили победу Хейни.

В команде украинца уже обжаловали вердикт судей. Спорность победы американского бойца подтверждает подробная статистика поединка.

В боксерсом мире считают, что Ломаченко набоксировал хотя бы на ничью.