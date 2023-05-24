Ломаченко та Хейні відсторонили від боксу після їхнього бою

Боксери повинні пройти медогляд після їхнього бою

Українського боксера Василя Ломаченка та його колишнього американського суперника Девіна Хейні, який скандально переміг у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, відсторонили від боксу.

Про це повідомляє статистичний сайт BoxRec. Це рішення ухвалила Атлетична комісія американського штату Невада.

Тепер українець не зможе вийти в ринг до 20 червня 2023 року, тоді як американець — до 7 липня 2023 року.

Це звична практика в професійному боксі після поєдинків, яка має перевірити стан здоров’я бійців за допомогою медогляду.

Нагадаємо, що бій Ломаченко — Хейні завершився скандалом після того, як судді спірним чином присудили перемогу Хейні.

В команді українця вже оскаржили вердикт суддів. Спірність перемоги американського бійця підтверджує докладна статистика поєдинку.

В боксерському світі вважають, що Ломаченко набоксував хоча б на нічию.