Ломаченко та Хейні відсторонили від боксу після їхнього бою
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Боксери повинні пройти медогляд після їхнього бою
Українського боксера Василя Ломаченка та його колишнього американського суперника Девіна Хейні, який скандально переміг у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, відсторонили від боксу.
Про це повідомляє статистичний сайт BoxRec. Це рішення ухвалила Атлетична комісія американського штату Невада.
Тепер українець не зможе вийти в ринг до 20 червня 2023 року, тоді як американець — до 7 липня 2023 року.
Це звична практика в професійному боксі після поєдинків, яка має перевірити стан здоров’я бійців за допомогою медогляду.
Нагадаємо, що бій Ломаченко — Хейні завершився скандалом після того, як судді спірним чином присудили перемогу Хейні.
В команді українця вже оскаржили вердикт суддів. Спірність перемоги американського бійця підтверджує докладна статистика поєдинку.
В боксерському світі вважають, що Ломаченко набоксував хоча б на нічию.