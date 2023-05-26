В США назвали поражение Ломаченко бесчестием по отношению к Украине

Боксерский мир продолжает поддерживать Василия

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер экс-абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (18-1, 13 КО), поделился мыслями о судействе в поединке экс-чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) и абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хэйни (30-0, 15 КО). Поединок завершился громким судейским скандалом.

Соответствующий комментарий Лопеса-старшего доступен на YouTube-канале PUNSH DRUNK BOXING. Теофимо считает, что судьи в Лас-Вегасе украли праздник не только у Ломаченко, но и у всего украинского народа.

"Победа этого парня – позор для бокса. Это бесчестие по отношению к Ломаченко и Украине, потому что у Украины есть абсолютный чемпион, но у него забрали это дерьмо.

Эта страна уже достаточно пострадала. И им не дали даже одной ночи, одной возможности быть большими в этом мире, быть счастливыми, хотя бы час отпраздновать победу без бомбардировок. Они видят, как их народ бомбят, разрывают на части. Это был момент, чтобы дать им надежду.

По-моему, украинцы – очень сильные люди. Они каждый день все принимают с благодарностью. Мы этого не видим. Мы воспринимаем все как данность, когда просыпаемся: Ой, мы не получили того, мы не получили этого. Я должен оплатить свои счета", — заявил Лопес-старший.

Напомним, боксерский мир поддержал Ломаченко после неоднозначного судейского вердикта. На сайте "Телеграф" доступно полное видео боя Ломаченко — Хейни, а также хайлайты поединка.