"Долбанный неудачник": Хейни призвал Ломаченко перестать плакать

Американец издевается над попытками украинца получить новый титульный бой

Дэвин Хейни отреагировал на обращение менеджера Василия Ломаченко Эгиса Климаса к боксерским организациям с просьбой сделать украинца обязательным претендентом на титулы после поражения от американца в их очном бою.

Абсолютный чемпион мира в легком весе опубликовал свой комментарий в Twitter. По его словам, украинец получил эту привилегию, а теперь оправдывается на ходу.

"Этот парень долбанный неудачник. Получив эту привилегию, неудачник из бокса, он оправдывается на ходу. Прими проигрыш как мужчина и перестань плакать", — написал Хейни.

Американский боксер также отметил, что их очный поединок было создан для Ломаченко, чтобы он выиграл, но вместо этого украинец в третий раз в карьере потерпел неудачу.

Напомним, что поединок между боксерами завершился скандальной победой Хейни.

В команде Ломаченко обжаловали вердикт судей. О неоднозначности успеха американца говорит и статистика поединка.

В боксерском мире склонны думать, что украинский боксер наработал на ничью.