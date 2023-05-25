"Довбаний невдаха": Хейні закликав Ломаченка перестати плакати

Американець знущається зі спроб українця отримати новий титульний бій

Девін Хейні відреагував на звернення менеджера Василя Ломаченка Егіса Клімаса до боксерських організацій з проханням зробити українця обов’язковим претендентом на титули після поразки від американця в їхньому очному бою.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі опублікував свій коментар у Twitter. За його словами, українець отримав цей привілей, а тепер виправдовується на ходу.

"Цей хлопець — довбаний невдаха. Отримавши цей привілей, невдаха з боксу, він виправдовується на ходу. Прийми програш як чоловік і перестань плакати", — написав Хейні.

Американський боксер також зазначив, що їхній очний поєдинок був створений для Ломаченка, щоб він виграв, але натомість українець втретє в кар’єрі зазнав невдачі.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами завершився скандальною перемогою Хейні.

В команді Ломаченка оскаржили вердикт суддів. Про неоднозначність успіху американця говорить і статистика поєдинку.

У боксерському світі схильні думати, що український боксер напрацював на нічию.